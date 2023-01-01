رسميا.. "إسرائيل" تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

الرباط/سما/

اعترفت "إسرائيل" بشكل رسمي، مساء اليوم الاثنين، بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية.

وفي بيان صدر عن الديوان الملكي المغربي قال فيه: "توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس-نصره الله- برسالة من الوزير الأول لدولة إسرائيل فخامة السيد بنيامين نتنياهو.

وأضاف البيان: "من خلال هذه الرسالة، رفع الوزير الأول الإسرائيلي إلى العلم السامي لصاحب الجلالة -نصره الله- قرار دولة إسرائيل "الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية".

وتابع :"في هذا الصدد، أكد الوزير الأول الإسرائيلي أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة". وشدد، أيضا، على أنه سيتم "إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية" بهذا القرار."

"وفي رسالته إلى جلالة الملك أفاد الوزير الأول الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، "فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة"، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا".