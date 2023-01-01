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غوتيريش: الملايين “سيدفعون ثمن” انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب

الإثنين 17 يوليو 2023 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش: الملايين “سيدفعون ثمن” انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب



واشنطن/سما/

 (أ ف ب) –   رأى الأمين العام للأمم المتحدة الاثنين أن مئات الملايين في العالم “سيدفعون ثمن” قرار روسيا الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.


وصرح أنطونيو غوتيريش للصحافيين “آسف بشدة لقرار روسيا الاتحادية إنهاء تطبيق مبادرة البحر الأسود، بما يشمل سحب الضمانات الأمنية الروسية للملاحة في شمال غرب البحر الأسود”.


وأضاف أن المشاركة في هذا الاتفاق “هي خيار. لكن الناس الذين يواجهون صعوبات في كل مكان والدول النامية لا خيار لديهم”.


وشدد على أن “مئات ملايين الأشخاص يواجهون الجوع، (فيما) المستهلكون يواجهون أزمة عالمية لكلفة الحياة. سيدفعون الثمن”، معتبرا ان القرار الروسي “يشكل ضربة لمن هم في حاجة في كل أنحاء العالم”.


من جهتها، نددت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد بما اعتبرته “عملا وحشيا جديدا” من جانب موسكو.

وشدد غوتيريش على أن القرار الروسي “لن يمنع جهودنا لتسهيل وصول الأسواق العالمية من دون عوائق الى المنتجات الزراعية والحبوب من أوكرانيا وروسيا في الوقت نفسه”.


وأكد أن الأمن الغذائي واستقرار أسعار الغذاء سيظلان “في صلب جهودي، مع أخذ ازدياد المعاناة الإنسانية في الاعتبار، (وهي) نتيجة مؤكدة لقرار اليوم”، لافتا الى أنه يريد العثور “على سبل في اتجاه حلول”.


في هذا السياق، أعرب غوتيريش عن خيبة أمله لـ”تجاهل” الرسالة التي وجهها الأسبوع الفائت إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محاولة للتوصل إلى اتفاق.


وعرضت الرسالة التي لم يكشف مضمونها إلى الآن، إعادة ربط أحد الفروع لأكبر مصرف زراعي روسي حالت العقوبات دون ممارسته أنشطته، بنظام سويفت المصرفي العالمي، وذلك بعد اتفاق في هذا الصدد مع المفوضية الأوروبية، على ما أوضح غوتيريش الاثنين.


وفي وقت أكدت روسيا عدم التزام الشروط التي طرحتها لاستمرار مفاعيل اتفاق الحبوب، وخصوصا الجانب المتصل بصادراتها من الأسمدة والحبوب، أكدت الرسالة أيضا “إحراز تقدم” على هذا الصعيد.


كذلك، كتب الأمين العام في رسالته أنه منذ عام، “بلغت تجارة الحبوب الروسية مستوى عاليا من الصادرات، وتشهد أسواق الحبوب استقرارا بفضل الاستئناف شبه الكامل للصادرات الروسية”.

#أنطونيو غوتيريش

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