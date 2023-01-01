اشتية: الأراضي الفلسطينية تشهد أوضاعا معقدة

رام الله/سما/

قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "في ظل غياب الأفق السياسي، والحصار المالي والقرصنة الإسرائيلية على أموالنا، تشهد الأراضي الفلسطينية أوضاعا معقدة بشكل غير مسبوق وعلى المستويات كافة، وهذه التعقيدات لم نشهدها من قبل".

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين في مكتبه برام الله، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ستيفن هيكي، بحضور القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر.

وأضاف رئيس الوزراء: "الإجراءات الإسرائيلية التي نشهدها من اقتحامات للمناطق الفلسطينية وتسارع وتيرة الاستيطان، تشكل إعادة احتلال للضفة الغربية من مدن وقرى ومخيمات".

وطالب اشتية بريطانيا بالعمل، إلى جانب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، للضغط على إسرائيل للالتزام بكافة الاتفاقيات الموقعة معها، بما فيها عقد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة وعلى رأسها القدس، ووقف الإجراءات الأحادية كافة.