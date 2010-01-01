جيش الاحتلال يعلن عن "خطوة تاريخية" مع المغرب

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن خطوة وصفها بـ"التاريخية" مع المغرب، في إطار العلاقات العربية مع إسرائيل.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال ، في بيان له، إن "رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال هرتسي هاليفي، قرر تعيين العميد شارون إيتاح، كملحق عسكري أول في المغرب"، مشيرا إلى أنها "خطوة ترفع مستوى تطور العلاقات الأمنية بين الدولتين".



وأضاف المتحدث أن "الملحق العسكري سيقيم في الرباط وسيتولى مهمة تطوير وتعزيز العلاقات الأمنية كافة مع المغرب، على أن يتولى رسميًا المهمة في الأشهر المقبلة".



وتابع: "جاءت هذه الخطوة تتويجا لعدة خطوات شهدها العامان الماضيان، تجسدت بزيارة كبار القادة العسكريين وإجراء عدد من التدريبات المشتركة كان آخرها مشاركة قوات النخبة على أرض المغرب".



وأوضح المتحدث العسكري بأن "الملحق العسكري شارون إيتاح، هو من أصول عائلة يهودية عاشت في المغرب، يتحدث اللهجة المغربية، وكان قد قام بزيارة المغرب في العام المنصرم، ويشغل اليوم منصب قائد لواء حيفا في الجبهة الداخلية".





وبذلك أصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد قطع موريتانيا علاقاتها مع إسرائيل في 2010، ويعتبر السادس بين البلدان العربية بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.



وتم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب والجبهة البوليسارية المدعومة من الجزائر، وفقًا للاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة.