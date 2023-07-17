محافظ جنين: كل من ساهم بحرق مقر الشرطة في جبع يتم اعتقاله

جنين/سما/

قال محافظ جنين اللواء أكرم رجوب، ان كل من ساهم في حرق مقر الشرطة الفلسطينية في بلدة جبع أثناء الاجتياح الإسرائيلي يتم اعتقاله.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة القطرية مساء اليوم الاثنين.

يذكر أن الأجهزة الأمنية نفذت حملة اعتقالات واسعة في بلدة جبع جنوب جنين عرف من بين المعتقلين حتى اللحظة: مراد ملايشة قائد كتيبة جبع - سرايا القدس، ومحمد علاونة أحد قادة كتائب شهداء الأقصى في بلدة جبع، وعيد حمامرة أحد أبرز مقاتلي كتيبة جبع - سرايا القدس، والشبان مؤمن فشافشة، وعماد خليلية، ومحمد ملايشة.

وطالبت كتيبة جنين التابعة لـ"سريا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان صدر عنها اليوم، الإثنين، السلطة الفلسطينية، إلى الإفراج عن المقاومين ووقف الملاحقة التي تستهدف مطلوبين لاحتلال الإسرائيلي، كما دعت إلى "مسيرات غضب" للضغط على السلطة ودفعها للإفراج عن المعتقلين.