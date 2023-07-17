المحاربون القدامى لنتنياهو: نعرف أنك مذعور!

القدس المحتلة/سما/

قال المحاربون القدامى بالجيش الإسرائيلي إنهم يعلمون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مذعور بعدما أعلنت مجموعات عدة من الجيش والاحتياط تعليق نشاطها احتجاجا على قانون الإصلاح القضائي.



يأتي ذلك، بعدما اتهم نتنياهو الجيش بالعصيان، وقال إنه في الدول الديموقراطية، فإن الجيش يخضع للحكومة المنتخبة وليس العكس.

وقال المحاربون القدامى في قوات العمليات الخاصة والهجوم الإلكتروني ردا على كلام نتنياهو: "نحن نعرفك ونعلم أنك في حالة ذعر. لا تخبرنا عن جوهر الديمقراطية، فمن الواضح أنك تخطط لإقالات في القضاء في اليوم التالي لإقرار قانون إلغاء المعقولية".

واتهم المحاربون القدامى نتنياهو بأنه لا يبالي بمقاتليه وتوجهوا له بالقول" "لقد فقدت الشرعية. يمكنك خداع الجميع، لكنك لن تكون قادرا على خداع التاريخ".

وكان نتياهو قال بجلسة الحكومة اليوم "إن الادعاء بأن الاحتجاج يهدف لتصحيح السبب المحتمل لانهيار الديمقراطية الإسرائيلية، هو منفصل عن الواقع وهدفه تخويف الجمهور.

وشدد نتنياهو على أن "التحريض على العصيان والعصيان في حد ذاته مخالف للديمقراطية والقانون، ولكن في ديمقراطيتنا أيضا يشكلان خطرا مباشرا على أمن مواطني إسرائيل. الدعوات إلى العصيان بمثابة إشارة لأعدائنا الذين يستطيعون".

وأكد أنه لا يمكن لمجموعة داخل الجيش أن تهدد الحكومة المنتخبة، ولا يمكن لدولة ديمقراطية أن تقبل مثل هذا الإملاء. الحكومة لن تقبل رفض الخدمة وستعمل ضده".