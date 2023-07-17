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الشبكة تحذر من التداعيات الخطيرة لانقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة

الإثنين 17 يوليو 2023 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشبكة تحذر من التداعيات الخطيرة لانقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة



رام الله/ سما/

حذرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من التداعيات الخطيرة لانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في قطاع غزة في ظل فترة فصل الصيف والارتفاع الكبير لدرجات الحرارة وبخاصة على الواقع الصحي والاجتماعي والاقتصادي 

واشارت الشبكة إلى أن انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة هو أزمة مزمنة ومركبة السبب الرئيس لها العدوان والحصار الإسرائيلي، وساهم في تفاقمها الانقسام السياسي والواقع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني. 

واكدت على ضرورة تضافر الجهود وعلى كافة المستويات من أجل وضع الحلول الجدية لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي والتخفيف من آثارها، وتجنيب شعبنا المزيد من المعاناة. 

ودعا كافة الأطراف العربية والدولية من أجل العمل الجاد على رفع الحصار الإسرائيلي الجائر عن قطاع غزة والعمل تجاه دعم قطاع الكهرباء. 

ودعت الشقيقة مصر إلى الإسراع في إعادة ربط خط الكهرباء إلى قطاع غزة. 

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