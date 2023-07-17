  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: دائرة الجرائم الإلكترونية تُصدر تنويهاً مهماً للمواطنين

الإثنين 17 يوليو 2023 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أصدرت دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة بالشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الاثنين، تنويهاً مهماً للمواطنين بشأن التعاطي مع اتصالات مجهولة المصدر.

وقالت دائرة الجرائم في تصريح صحفي: "نحذر من التعاطي مع أشخاص يقومون بالاتصال ببعض المواطنين، ويطلبون إرسال مبالغ مالية عبر المحفظة الإلكترونية بدعوى فتح حساب بنكي لتقديم مساعدات مالية أو منح طلابية".


وأضافت: "بالمتابعة تبين أنهم مُحتالون من خارج قطاع غزة يجمعون الأموال بطرق غير شرعية عبر النصب والاحتيال"، مشددة على ضرورة الحذر وعدم التعاطي مع أية اتصالات وطلبات مجهولة المصدر.
 

#غزة #الجرائم الالكترونية

الأكثر قراءة اليوم

التعرف على هوية منفذ عملية تقوع والكشف عن تفاصيل اعتقاله

"بالملابس الداخلية".. صورة لزعيم "فاغنر" تغزو مواقع التواصل

الفصائل الفلسطينية تناقش أزمة الكهرباء بغزة.. إلى ماذا توصلت؟

كوهين يلتقي مع زعيم دولة إسلامية لا تقيم علاقات مع إسرائيل

كهرباء غزة تؤكد جاهزيتها لتشغيل مولداتها الأربعة

هآرتس: إصرار "الاحتياط" أخطر من خيمتي "حزب الله"

صحيفة عبرية: "قيد الفحص".. عبارة تكررها "محكمة المستوطنين" للسطو على أملاك الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يظهر لأول مرة بعد الوعكة الصحية ويؤكد: لن نسمح لمجموعة في الجيش بالتحكم بأمن الدولة

2023-07-17_07-02-57_921212

قرار مُفاجئ: الإعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة حول حادثة اختطاف الباحثة الإسرائيلية في العراق

20230717074047

كوهين يلتقي مع زعيم دولة إسلامية لا تقيم علاقات مع إسرائيل

image_processing20230525-3999789-xy751p

المصادقة على قانون إسرائيلي ضد طلاب فلسطينيي الداخل

الحرم-الابراهيمي-يهود100-730x438

صحيفة عبرية: "قيد الفحص".. عبارة تكررها "محكمة المستوطنين" للسطو على أملاك الفلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية