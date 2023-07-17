مغامرة جنونية.. أمريكيان يصطادان أطول ثعبان بورمى فى تاريخ فلوريدا

وكالات / سما /

اصطاد شابان فى جنوب فلوريدا أكبر ثعبان بورمى تم قياسه على الإطلاق، والآن يتم فحص الحيوان الطويل فى محمية جنوب غرب فلوريدا فى نابولى، وتم الإمساك بالثعبان الذى يبلغ طوله 19 قدمًا بما يعادل قرابة 5.80 متر، فى محمية Big Cypress الوطنية فى مقاطعة Collier الشرقية، من قبل صياد نابولى وطالب جامعة ولاية أوهايو Jake Waleri ، الذى قال إن الصيد كان حلمًا أصبح حقيقة.

بدوره، قال واليري: "علمت أننا قادرون على ذلك لكننى لم أكن أعرف أنه سيحدث، وفى العام الماضى، اصطدنا أنا وابن عمى ثعبانًا يبلغ طوله 18 قدمًا تقريبًا، وأدركنا أنه يمكننا التعامل مع ثعبان بهذا الحجم"، وذلك وفقًا لما نشره موقع "usatoday" الأمريكى.

وقال واليرى إن "الإمساك بثعبان 19 قدما كان أمرًا مجنوناً وفوضويًا للغاية"، وبعد أن كافح رفيقه لإخضاع الثعبان، قفز واليرى عليه، وأضاف واليرى - الذى كان يبحث عن الثعابين منذ عام 2020 - "إنه الأفعى الوحيد الذى أخافنى كثيرًا لدرجة أننى لم أعرف ماذا أفعل".

متى غزت الثعابين فلوريدا؟

ويقول التقرير: "ظهرت الثعابين البورمية لأول مرة منذ عقود، ومنذ ذلك الحين أثبتت نفسها كميزة دائمة جنوب بحيرة أوكيشوبى، ولقد تسببوا فى دمار الحياة البرية المحلية، ويقول العلماء إن معظم الحيوانات التى تحمل الفراء فى إيفرجليدز التاريخية قد هربت".

أنتجت جنوب فلوريدا الآن أطول اثنين من الثعابين البورمية المسجلة، كان الرقم القياسى السابق 18 قدمًا و10 بوصات، وقد تم الإمساك بهذا الثعبان على بعد 35 ميلاً غرب ميامى فى أكتوبر 2020".

وتابع واليرى: "هذا مقلق لأن هذه الثعابين تكبر كل عام، نحن بحاجة إلى إخراج هذه الإناث الكبيرة من النظام البيئى قبل أن تضع البيض".

الثعابين تكبر كل عام

كما قال عالم الأحياء فى جنوب غرب فلوريدا إيان إيسترلينج، إن الثعبان وضع على الأرجح أكثر من 100 بيضة مؤخرًا وكان يبحث عن وجبته التالية، وأضاف "إنهم يزدادون ضخامة أثناء تناولهم للحياة البرية الأصلية، والمكافأة هى أن هؤلاء الأشخاص الذين استولوا عليها، قاموا بإحضارها إلينا من أجل القياسات الرسمية، لذلك سنقوم بجمع المعلومات الجينية ومعلومات النظام الغذائى وغيرها من البيانات".

وأوضح إيسترلينج أن الأنثى ليس لديها بيض بداخلها، وأضاف: "لقد أسروا الأفعى التاسعة والأربعين، إنه صيدهم، ثعبانهم، وقد اصطادوه فى منطقة نادرا ما نذهب إليها"، فيما أشار التقرير إلى أن برنامج Exotic Pet Amnesty Program التابع لـ FWC يسمح لأصحاب الحيوانات الأليفة بتسليم الحيوانات الأليفة غير الأصلية أو الغريبة دون عقوبة.‎