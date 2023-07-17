رسميا: روسيا تعلق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

وكالات

أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن روسيا علقت مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وأكدت الرئاسة الروسية أن الاتفاق الذي تنتهي صلاحيته عند منتصف الليل "انتهى عمليا"، مؤكدة أن روسيا مستعدة للعودة إليه "فورا" عندما تلبى شروطها.

وأوضح الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوفن أن "اتفاق البحر الأسود انتهى عمليا اليوم" الإثنين، مضيفا أنه "ما أن يلبى الجزء المتعلق بروسيا (في الاتفاق) ستعود روسيا فورا إلى الاتفاق بشأن تصدير الحبوب".

ويهدف الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في تموز/ يوليو الماضي، إلى تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية بفتح باب التصدير الآمن أمام حبوب أوكرانية التي كان الصراع الروسي الأوكراني يمنعها، عبر موانئ البحر الأسود.

وتم تمديد الاتفاق عدة مرات، لكن أجله يحل اليوم. علما بأن روسيا كانت قد أعلنت منذ شهور أن شروط التمديد لم تتحقق.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، في وقت سابق، اليوم، نقلا عن الناطقة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، رسميا، بأنها تعارض تمديد اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود.

وتطالب موسكو بتنفيذ الجزء الخاص بها من الصفقة والذي يضمن وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، والذي لم يتم تنفيذه نظرا لوقوف العقوبات الغربية عائقا أمامه.

من جانبها، دعت الحكومة الألمانية، روسيا، إلى تمديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية بعدما اعتبرها الكرملين في حكم المنتهية، مؤكدة أهميتها للأمن الغذائي العالمي.

وقال الناطقة باسم الحكومة، كريستيان هوفمان، للصحافيين، إن برلين "تواصل دعوة روسيا إلى السماح بتمديد إضافي لاتفاقية الحبوب"، مشيرة إلى أن "النزاع لا يجب أن يتم خوضه على حساب الأكثر فقرًا على هذا الكوكب".

وفي وقت سابق، اليوم، اتهمت روسيا أوكرانيا اليوم بمهاجمة جسر القرم الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل شخصين.