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مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الكرمة ويدمرون محاصيل زراعية في البويرة شرق الخليل

الإثنين 17 يوليو 2023 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اقتلع مستوطنون، اليوم الإثنين، عشرات أشجار الكرمة، ودمروا محاصيل زراعية، في منطقة البويرة شرق الخليل.

وقال أحد أصحاب الأراضي المستهدفة سفيان سلطان التميمي، إن عددا من مستوطني "خارصينا" الجاثمة على أراضي المواطنين شرق مدينة الخليل، اقتلعوا عشرات أشجار العنب، ودمروا وكسروا 100 دالية معمرة تقريبا، ومحاصيل زراعية في أرضه، البالغة مساحتها 2000 متر مربع، والواقعة على بعد 500 متر تقريبا شرق المستوطنة.

وأضاف، أن اعتداء المستوطنين شمل أيضاً نصب خيم وتخريب معرشات العنب، والسياج المحيط بمزرعته، وخط شعارات عنصرية على جدران الأرض منها "الموت للعرب".

#مستوطنون #الخليل

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