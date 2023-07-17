مركبة فضائية بحجم سيارة تتجه إلى الأرض مع قرب نفاذ الوقود

وكالات / سما /

أوشك وقود مركبة الفضاء الأوروبية"عولس" على النفاذ، وهو أول قمر صناعي يراقب بشكل مباشر ملامح الرياح من الفضاء، يسحب الغلاف الجوي للأرض وجاذبيتها المركبة التي تزن 1360 كجم إلى كوكبنا بسرعة متزايدة.

وفي الخطة الأصلية، كان من المتوقع أن يعود Aelous بشكل طبيعي إلى الأرض، لكن وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) اقترحت فكرة أخرى: العودة بمساعدة - وهي الأولى من نوعها.

ولتقليل خطر النفايات الفضائية صُممت الصواريخ والأقمار الصناعية لإعادة دخول الغلاف الجوي للأرض بأمان بمجرد انتهاء مهامها حسبما نقلت TheNextWeb.

ويولد الهبوط السريع الكثير من الحرارة والاحتكاك لدرجة أن الأجسام الصغيرة تتفكك غالبًا في السماء - لكن الأجسام الأكبر يمكن أن تظل سليمة، لتقليل المخاطر على حياة الإنسان، تحتاج هذه الكيانات إلى الهبوط بأمان في مناطق غير مأهولة.

وبموجب اللوائح الحالية، يجب أن تحترق المركبة الفضائية بالكامل أو تخضع لعملية إعادة دخول خاضعة للرقابة، لكن عولس تم تصميمه قبل وضع هذه القواعد.

وتم التخطيط لبعثة Aeolus وهى مركبة فضائية بحجم سيارة في أواخر التسعينيات، عندما لم تكن هناك إرشادات حول إعادة الدخول، في ذلك الوقت تم تصميم عولس ليقع على مساحة من الأرض ستكون عشوائية تمامًا.

وللامتثال لمتطلبات اليوم، قامت ESA بتغيير الخطة، سيستخدم نظام التحكم في المهمة آخر قطرات وقود القمر الصناعي لإعادة القمر الصناعي إلى الأرض.

وقال تيم فلوهرر، رئيس مكتب الحطام الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، في منشور بالمدونة: "إن محاولة إعادة الدخول هذه تتجاوز لوائح السلامة الخاصة بالبعثة، والتي تم التخطيط لها وتصميمها في أواخر التسعينيات".

"بمجرد أن وجدت وكالة الفضاء الأوروبية والشركاء الصناعيين أنه قد يكون من الممكن تقليل الحد الأدنى بالفعل من المخاطر على الحياة أو البنية التحتية بشكل أكبر، تم تشغيل العجلات، يجب أن تسير الأمور كما هو مخطط لها، فإن Aeolus ستكون متوافقة مع لوائح السلامة الحالية للبعثات التي يجري تصميمها اليوم ".

وسوف ينزل عولس أولاً بشكل طبيعي من ارتفاعه التشغيلي البالغ 320 كم إلى مدار أقل، عندما يصل ارتفاعه إلى 280 كم - وهي عملية قد تستغرق أسابيع - ستحاول وكالة الفضاء الأوروبية مناورات العودة الأولى.

وسلسلة من التحركات ستجعل القمر الصناعي ينخفض ​​إلى 150 كم فوق الأرض، ستوجه الأوامر الحاسمة النهائية القمر الصناعي إلى ارتفاع 80 كم ، حيث سيحترق معظم القمر الصناعي في الغلاف الجوي، ومع ذلك فإن بعض الحطام قد يستمر في الوصول إلى سطح كوكبنا.

ولتجنب الخطر البعيد للغاية الذي يشكله الحطام على الحياة، تستهدف وكالة الفضاء الأوروبية إعادة الدخول إلى مساحة شاسعة من المحيط بعيدًا عن الأرض.

إذا نجحت المناورات تتوقع وكالة الفضاء الأوروبية إكمال الرحلة في أواخر يوليو أو أوائل أغسطس، ومع ذلك كأول محاولة على الإطلاق لإعادة الدخول بمساعدة لا يمكن ضمان نجاحها، إذا كان لابد من إحباط الخطة، سيستمر أصل عولس الطبيعي ولكن إذا تم إنجاز المهمة، فستضع معيارًا جديدًا لإعادة دخول الأقمار الصناعية وتخفيف النفايات الفضائية.