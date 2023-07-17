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هرتسوغ يتوجه إلى واشنطن للقاء بايدن

الإثنين 17 يوليو 2023 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
هرتسوغ يتوجه إلى واشنطن للقاء بايدن



القدس المحتلة / سما /

يتوجه في ساعة متأخرة من مساء اليوم الإثنين، الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، إلى واشنطن في زيارة تستمر عدة أيام، سيلتقي خلالها نظيره الأميركي جو بايدن.

ومن المقرر أن يلقي هرتسوغ، كلمة أمام الكونغرس الأميركي بعد أن تلقى دعوة من رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي.

وهذه الزيارة الثانية التي يقوم بها هرتسوغ للولايات المتحدة في غضون عامين، منذ توليه منصب الرئاسة الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن يناقش هرتسوغ وبايدن مجموعة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية في الاجتماع الذي سيعقد بينهما.

وتأتي زيارة هرتسوغ إلى البيت الأبيض، في وقت لا زال فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ينتظر دعوة مماثلة منذ توليه منصبه الجديد قبل نحو 7 أشهر.

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