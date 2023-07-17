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5 لاعبين مؤثرين يغيبون عن أنديتهم في الدوري الممتاز

الإثنين 17 يوليو 2023 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 لاعبين مؤثرين يغيبون عن أنديتهم في الدوري الممتاز



غزة / سما /

بات من حكم المؤكد غياب بعض اللاعبين المؤثرين عن أنديتهم مع انطلاق منافسات الدوري الممتاز في الموسم القادم 2023-2024.

وستفتقد أندية خدمات رفح واتحاد خانيونس وغزة الرياضي للاعبين الخمسة، إبراهيم أبو عمير ومهند حسنين، وأحمد كلاب، وخالد النبريص، وعمرو رزق، لمدة مباراتين أو 3 مباريات على الأكثر.

ويستعد اللاعبين الخمسة لمغادرة غزة خلال الأسبوعين القادمين للالتحاق بصفوف المنتخب الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في تصفيات آسيا الأولمبية التي ستقام في البحرين يوم 2 سبتمبر ولمدة 10 أيام.

وبات اللاعبين الخمسة من الركائز الأساسية في صفوف المنتخب الأولمبي في الفترة الأخيرة وخاضوا مع المنتخب كأس آسيا ودورة الألعاب العربية في الجزائر.

وقالت مصادر صحفية أن الأندية الثلاثة اتفقت على تقديم خطاب رسمي لاتحاد كرة القدم تطلب فيه عدم التحاق اللاعبين الخمسة بالمنتخب الأولمبي إلا بالاستحقاقات الرسمية وتجنب مشاركتهم في المعسكرات من أجل تجنب غيابهم عن مباريات الأندية الثلاثة في الدوري الممتاز.

ويسعى خدمات رفح واتحاد خانيونس للمنافسة على الدوري الممتاز الموسم القادم، فيما قد يؤثر غياب اللاعبين على نتائج الفريقين خلال فترة غيابهم.

#دوري الممتازة #لاعبين

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