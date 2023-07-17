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زيدان في طريقه لتجديد عقده مع ريال مدريد

الإثنين 17 يوليو 2023 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان في طريقه لتجديد عقده مع ريال مدريد



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية نقلاً عن “فوت ميركاتو” أن ثيو زيدان ابن الأسطورة زين الدين زيدان في طريقه لتمديد عقده مع ريال مدريد.

ويعد ثيو زيدان صاحب 21 عاماً أحد أبناء زيدان الذي يلعب حالياً لريال مدريد كاستيا الذي يعمل مع راؤول جونزاليس المدرب الحالي للفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن ثيو زيدان في طريقه لتمديد عقده مع ريال مدريد لموسم إضافي بعد مستواه الجيد الذي ظهر عليه في الموسم الماضي.

ويلعب ثيو زيدان في مركز وسط الملعب، وعقده الحالي سينتهي مع ريال مدريد في صيف عام 2024 المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يرغب في تمديد عقده لموسم إضافي حتى صيف عام 2025، حيث يعد اللاعب أحد أهم أسلحة راؤول جونزاليس بالوقت الحالي.

وطلب راؤول جونزاليس تمديد عقد ثيو زيدان حيث من الممكن أن نراه في فريق ريال مدريد الأول بقادم المواعيد.

الجدير بالذكر أن زيدان لديه ابن آخر يلعب في صفوف ريال مدريد وهو “إلياس” الذي يتواجد حالياً في فريق ريال مدريد تحت 18 عاماً.

#زين الدين زيدان #ريال مدريد

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