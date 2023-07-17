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تفاصيل عقد أونانا مع مانشستر يونايتد

الإثنين 17 يوليو 2023 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل عقد أونانا مع مانشستر يونايتد



وكالات / سما /

أصبح الحارس الكاميروني أندري أونانا على أعتاب الانضمام رسمياً لنادي مانشستر يونايتد قادماً من إنترميلان.

وبرزت حاجة اليونايتد للتعاقد مع حارس جديد بعد رحيل الحارس المُخضرم دافيد دي خيا الذي اختار وضع حدٍ لمسيرته مع المانيو.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن مانشستر يونايتد توصل لاتفاقٍ مع إنترميلان من أجل التعاقد مع الحارس أونانا.

وأشار التقرير إلى أن أونانا وافق أيضاً على البنود الشخصية الخاصة به في التعاقد، ولفتت الصحيفة إلى أن العقد من المُتوقع أن يمتد لمدة 5 سنوات مع إمكانية التمديد لعامٍ إضافي.

وذكرت الصحيفة أن الصفقة ستكون في حدود 43 مليون باوند كقيمةٍ ثابتة مع الإضافات.

ولفت التقرير إلى أن مانشستر يونايتد يستعد للإعلان رسمياً عن الصفقة اليوم الاثنين، وتُحاول إدارة النادي الحصول لأونانا على تأشيرة دخول أمريكا لكي يُشارك في الجولة التحضيرية للموسم الجديد.

ومن المُتوقع أن يلعب أونانا المُباراة الأولى مع مانشستر يونايتد يوم السبت المُقبل حينما يُواجه الفريق أرسنال في نيوجيرسي، وسيلعب الفريق أيضاً ضد ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في هذه الجولة.

#مانشستر يونايتد #أونانا #إنترميلان

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