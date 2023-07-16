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برشلونة يلجأ لورقته السرية بهدف ضم بيرناردو سيلفا

الإثنين 17 يوليو 2023 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يلجأ لورقته السرية بهدف ضم بيرناردو سيلفا



وكالات / سما /

يسعى نادي برشلونة بكل قوته لحسم صفقة النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا الذي يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي.

وكان نادي برشلونة قد برز في قائمة المُهتمين بخدمات بيرناردو سيلفا بجانب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إسبانيا فإن المبلغ المطلوب من السيتي لبيع سيلفا والبالغ 60 مليون يورو يجعل مهمة برشلونة صعبة خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النادي.

ولفت التقرير نقلاً عن صحيفة ديلي ميرور البريطانية إلى أن الصفقة يُمكن أن يتم إنجازها في حالة إشراك لاعب في الصفقة لتُصبح تبادلية، وذكرت الصحيفة أن فرينكي دي يونج يُمكنه أن يلعب هذا الدور.

وأشار التقرير إلى أن دي يونج يجذب اهتمام نادي مانشستر سيتي منذ فترة، ويسعى النادي الإنجليزي للتعاقد مع لاعب وسط جديد بعد رحيل النجم الألماني ذو الأصول التركية إيلكاي جوندوجان لنادي برشلونة.

ويبلغ النجم بيرناردو من العُمر 28 سنة، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط الهجومي، وينتهي تعاقده مع السيتي في يونيو 2025.

#برشلونة #بيرناردو سيلفا #مانشستر سيتي

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