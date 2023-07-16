كيليان مبابي يحبط محاولات باريس سان جيرمان

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن كيليان مبابي يرفض تماماً فكرة تمديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشعل كيليان مبابي الأجواء في باريس سان جيرمان باتخاذه قرار الرحيل عن الفريق الفرنسي في الصيف المقبل وعدم تفعيل بند تمديد عقده لموسم آخر.

وأصبحت مهمة باريس سان جيرمان الأساسية بالوقت الحالي هي إقناع كيليان مبابي بتمديد عقده على أقل تقدير حتى صيف عام 2025 حتى لو وصل الأمر للسماح له بالرحيل في الصيف المقبل، ولكن وقتها سيضمن النادي حقه بمقابل مادي جيد خشية رحيله مجاناً في العام المقبل.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن حساب “Le Journal du Real” إلى أن كيليان مبابي يستمر في رفض أي اقتراح بشأن تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، مما يضع النادي في موقف محرج.

وأوضحت الصحيفة أن من المتوقع سفر كيليان مبابي لمعسكر الفريق في اليابان مع الوضع في الحسبان تغيير خطته بشأن البقاء حتى نهاية عقده في االصيف المقبل.

وأكملت الصحيفة أن في ريال مدريد تسود حالة من التفاؤل بشأن وضع مبابي واحتمالية انتقاله للنادي الملكي هذا الصيف وليس الصيف المقبل.