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رسمياً .. إنتر ميامي يتعاقد مع سيرجيو بوسكيتس

الإثنين 17 يوليو 2023 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. إنتر ميامي يتعاقد مع سيرجيو بوسكيتس



وكالات / سما /

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي رسمياً تعاقده مع الإسباني سيرجيو بوسكيتس في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع برشلونة الإسباني.

وأشار موقع إنتر ميامي الرسمي على الإنترنت إلى تعاقد النادي الأمريكي مع سيرجيو بوسكيتس حتى عام 2025 ليلعب مجدداً مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي أعلن النادي في وقتٍ سابق عن التعاقد معه.

وتحدث سيرجيو بوسكيتس عقب انضمامه رسمياً لصفوف إنتر ميامي قائلاً “هذه فرصة خاصة ومثيرة، وأنا متحمس للغاية للعب هنا”.

وأضاف “أتطلع إلى هذه الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي. لقد تأثرت بالنادي عندما جئت مع برشلونة هنا في العام الماضي، وأنا سعيد ومستعد لتمثيل هذا النادي بنفسي. لا أطيق الانتظار للمساعدة في تحقيق النجاح الذي يسعى إليه هذا النادي الطموح”.

بينما تحدث المالك الإداري لإنتر ميامي، خورخي ماس، عن هذه الصفقة قائلاً “أنا متحمس للترحيب بسيرجيو بوسكيتس في إنتر ميامي. منذ اليوم الأول هنا شرعنا في جلب أفضل لاعبي العالم إلى النادي. مسيرة سيرجيو تتحدث عن نفسها”.

#ميامي #إنتر ميامي

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