المفتي يدعو إلى الامتناع عن استخدام المفرقعات النارية في المناسبات

رام الله / سما /

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، المواطنين إلى الامتناع عن استخدام المفرقعات النارية التي تشكل خطراً على سلامتهم، سواء المستخدمين لها، أم المتواجدين في محيط استخدامها.

وحذر المفتي العام في بيان صحفي اليوم الإثنين، من استخدام المفرقعات لما تسببه من حروق وتشوهات، قد تصل إلى عاهات مؤقتة أو دائمة، إضافة إلى إحداثها أضرارا في الممتلكات جراء ما تسببه من حرائق، وخطرها يتعدى إلى التسبب بتلوث بيئي يؤثر في الصحة والسلامة العامة.

وأضاف أن هذه الظاهرة تنشط في فصل الصيف الذي يعج بالمناسبات والأفراح، مطالبا الجهات المعنية في محافظات الوطن، بمحاربة هذه الظاهرة ومعاقبة التجار المخالفين.

كما طالب الأهالي بمراقبة أولادهم، وعدم السماح لهم بشراء المفرقعات النارية وإطلاقها، التي قد تحوّل بهجة الفرح إلى كارثة كان من الممكن تلافيها.

واعتبر هذه الظاهرة "غير صحية"، ولا تعبر عن الفرح، بل هي مصدر إزعاج للكبار، وترويع للصغار، وطريقة من طرق إضاعة المال وصرفه بغير حق.