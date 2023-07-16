بيت لحم: الاحتلال يقتلع عشرات الأشجار المثمرة في حوسان

بيت لحم / سما /

اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عشرات الأشجار المثمرة من أراضي قرية حوسان، غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين ، بأن قوات الاحتلال اقتلعت عشرات أشجار الزيتون واللوزيات والكرمة في منطقة "قديس" المحاذية لمستوطنة "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين، وتعود للمواطن مشهور حمامرة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على زوجة حمامرة نوال، ونجله محمد، عندما حاولا التصدي لجرافات الاحتلال.

يشار إلى أن منطقة قديس تتعرض منذ فترة لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، وتتمثل بتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار وإشعال النيران والاعتداء على أصحاب الأرض.