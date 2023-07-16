  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يظهر لأول مرة بعد الوعكة الصحية ويؤكد: لن نسمح لمجموعة في الجيش بالتحكم بأمن الدولة

الإثنين 17 يوليو 2023 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح الإثنين، في الجلسة الأسبوعية لحكومته، بعد يومين من تعرضه لوعكة صحية أثارت جدلاً في الأوساط الإسرائيلية حول حقيقة وضعه الصحي.

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، إنه بخير ويشعر أنه بوضع رائع جدًا.

وأضاف: "أود أن أشكر العديد من المواطنين والقادة حول العالم وأيضًا عبر الطيف السياسي في إسرائيل على اهتمامهم وكلماتهم الطيبة، أشكركم جميعًا ، أشعر بشعور رائع. كما قال.

وافتتح  نتنياهو، الجلسة الأسبوعية لحكومته  بشن هجوم على رافضي الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي احتجاجا خطة إضعاف القضاء، واعتبر أنهم "يهددون أمن الدولة"، وقال إنه "لن نسمح لمجموعة بالجيش بالتحكم بمنع الأمن عن المواطنين الإسرائيليين".

وحذر من خطورة استمرار تعليق حضور ضباط وجنود الاحتياط للخدمة العسكرية، معتبرًا أن هذه الخطوات هدفها تخويف الجمهور وهي خطوات منفصلة عن الواقع، مدافعًا عن استمرار حكومته في ما يعرف بـ "الإصلاحات القضائية".

وقال نتنياهو: "في أي دولة ديمقراطية، الجيش يخضع للحكومةـ، وليس العكس"

يأتي ذلك مع تصاعد رقعة الاحتجاجات على مخطط "الإصلاح" الحكومي لجهاز القضاء الرامي لإضعاف المحكمة العليا وتسييس جهاز القضاء وتوقيض استقلاليته؛ مع الإعلان يوميا عن انضمام المزيد من ضباط وعناصر في القوات الاحتياطية والنظامية التابعة للجيش الإسرائيلي، للدعوات إلى رفض الخدمة العسكرية إذا مررت الحكومة تشريعاتها القضائية.

الأكثر قراءة اليوم

التعرف على هوية منفذ عملية تقوع والكشف عن تفاصيل اعتقاله

الفصائل الفلسطينية تناقش أزمة الكهرباء بغزة.. إلى ماذا توصلت؟

"بالملابس الداخلية".. صورة لزعيم "فاغنر" تغزو مواقع التواصل

كوهين يلتقي مع زعيم دولة إسلامية لا تقيم علاقات مع إسرائيل

كهرباء غزة تؤكد جاهزيتها لتشغيل مولداتها الأربعة

هآرتس: إصرار "الاحتياط" أخطر من خيمتي "حزب الله"

دراسة : هكذا أوجد الجيش الإسرائيلي "محور المقاومة"

الأخبار الرئيسية

2023-07-17_07-02-57_921212

قرار مُفاجئ: الإعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة حول حادثة اختطاف الباحثة الإسرائيلية في العراق

20230717074047

كوهين يلتقي مع زعيم دولة إسلامية لا تقيم علاقات مع إسرائيل

الحرم-الابراهيمي-يهود100-730x438

صحيفة عبرية: "قيد الفحص".. عبارة تكررها "محكمة المستوطنين" للسطو على أملاك الفلسطينيين

photo_2023-07-16_20-52-04

هآرتس: إصرار "الاحتياط" أخطر من خيمتي "حزب الله"

photo_2023-07-16_19-26-09

"لا غالب لكم".. حزب الله ينشر فيديو يحاكي مراحل اقتحام موقع إسرائيلي وتدميره

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية