نتنياهو يظهر لأول مرة بعد الوعكة الصحية ويؤكد: لن نسمح لمجموعة في الجيش بالتحكم بأمن الدولة

القدس المحتلة / سما /

ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح الإثنين، في الجلسة الأسبوعية لحكومته، بعد يومين من تعرضه لوعكة صحية أثارت جدلاً في الأوساط الإسرائيلية حول حقيقة وضعه الصحي.

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، إنه بخير ويشعر أنه بوضع رائع جدًا.

وأضاف: "أود أن أشكر العديد من المواطنين والقادة حول العالم وأيضًا عبر الطيف السياسي في إسرائيل على اهتمامهم وكلماتهم الطيبة، أشكركم جميعًا ، أشعر بشعور رائع. كما قال.

وافتتح نتنياهو، الجلسة الأسبوعية لحكومته بشن هجوم على رافضي الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي احتجاجا خطة إضعاف القضاء، واعتبر أنهم "يهددون أمن الدولة"، وقال إنه "لن نسمح لمجموعة بالجيش بالتحكم بمنع الأمن عن المواطنين الإسرائيليين".

وحذر من خطورة استمرار تعليق حضور ضباط وجنود الاحتياط للخدمة العسكرية، معتبرًا أن هذه الخطوات هدفها تخويف الجمهور وهي خطوات منفصلة عن الواقع، مدافعًا عن استمرار حكومته في ما يعرف بـ "الإصلاحات القضائية".

وقال نتنياهو: "في أي دولة ديمقراطية، الجيش يخضع للحكومةـ، وليس العكس"

يأتي ذلك مع تصاعد رقعة الاحتجاجات على مخطط "الإصلاح" الحكومي لجهاز القضاء الرامي لإضعاف المحكمة العليا وتسييس جهاز القضاء وتوقيض استقلاليته؛ مع الإعلان يوميا عن انضمام المزيد من ضباط وعناصر في القوات الاحتياطية والنظامية التابعة للجيش الإسرائيلي، للدعوات إلى رفض الخدمة العسكرية إذا مررت الحكومة تشريعاتها القضائية.