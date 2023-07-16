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قرار مُفاجئ: الإعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة حول حادثة اختطاف الباحثة الإسرائيلية في العراق

الإثنين 17 يوليو 2023 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قرار مُفاجئ: الإعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة حول حادثة اختطاف الباحثة الإسرائيلية في العراق



القدس المحتلة / سما /

 كشفت وسائل إعلام تفاصيل جديدة عن ملابسات اختفاء الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، والتي كشف في وقت سابق أنها مختطفة في العراق من أربعة أشهر.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر عربية قولها إن “تسوركوف بادرت بلقاء خاطفيها في إطار بحث دكتوراه حول التحركات الشيعية في العراق، ركز على حركة الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر”، مبينة أن “تسوركوف اتصلت بنفسها برجل دين اسمه أحمد علواني، طلبت فيه لقاء ابن عمه محمد علواني، وهو مسؤول كبير في كتائب حزب الله بالعراق”.

ووفقا للقناة فإنه “خلال لقائهما الثاني مع تسوركوف، اكتشف الرجلان أنها تحمل الجنسية الإسرائيلية وقررا اختطافها. وبعد ذلك، جرت محاولات على ما يبدو لنقلها إلى إيران”.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن تسوركوف البالغة من العمر 36 عاما، وهي محللة في شؤون الشرق الأوسط وطالبة الدكتوراه بجامعة برينستون، دخلت العراق أواخر العام الماضي بجواز سفرها الروسي قبل أن تختفي خلال مارس الماضي.

وقالت إن “تسوركوف تلقت تحذيرات شخصية من قبل المسؤولين الإسرائيليين بشأن السفر إلى العراق، في الأشهر التي سبقت اختطافها، بعد تكرار إقامتها في البلاد”.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، فتحت الحكومة العراقية تحقيقا متعلقا بحادثة الخطف، على ما أعلن المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، وذلك بعد أن حملت إسرائيل، بغداد مسؤولية سلامة الباحثة.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، حمل في بيان كتائب “حزب الله” العراقية مسؤولية هذه القضية، قائلا إن “إليزابيث تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية-الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى  كتائب حزب الله “.

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