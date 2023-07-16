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متقاعدو الشاباك: تشريعات إضعاف القضاء تشكل "خطرا على أمن الدولة"

الإثنين 17 يوليو 2023 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
متقاعدو الشاباك: تشريعات إضعاف القضاء تشكل "خطرا على أمن الدولة"



القدس المحتلة / سما /

حذر 800 متقاعد من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في رسالة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، من أن استمرار إجراءات تشريع قوانين خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء يشكل "خطرا حقيقيا وواضحا وآنيا على أمن الدولة"، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنين.

ووقعت الرسالة، التي أرسِلت مساء أمس، "مجموعة "مسرحي جهاز الأمن العام للدفاع عن الديمقراطية".

وتنشط مجموعة المتقاعدين من الشاباك ضد خطوات الحكومة المتعلقة بإضعاف جهاز القضاء، في الأشهر الأخيرة. وتطرقت الرسالة إلى مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، وهو التعديل على "قانون أساس: القضاء"، الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة الأولى، الأسبوع الماضي، ويسعى الائتلاف إلى التصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل.

وجاء في الرسالة أن "مشروع قانون أساس: القضاء – تعديل رقم 5 (المتعلق بذريعة عدم المعقولية) سيسحب من المحكمة العليا أداة العمل المركزية في الرقابة القضائية على السلطات الإدارية وبذلك ستفقد المحكمة قدرة المراقبة الأساسية على السلطة التنفيذية".

وأضافت الرسالة أن "هذا الأمر سيؤدي إلى مس حقيقي بالاعتراف الدولي باستقلالية جهاز القضاء في إسرائيل ويشكل خطرا بصورة حقيقية وفورية على مقاتلي جهاز الأمن العام، موظفي الجهاز ومديريه وكذلك على مقاتلي الجيش الإسرائيلي وضباطه في العمليات القتالية ضد المنظمات الإرهابية وبضمن ذلك عمليات الإحباط المركز (أي الاغتيالات)، هدم البيوت وأنشطة إدارية أخرى".

وتابعت الرسالة أن "مقاتلي الشاباك والجيش الإسرائيلي وقيادتهم، وبضمن ذلك المستوى الوزاري سيكونون معرضين لتحقيقات ومحاكمات أمام هيئات قضائية دولية. والمحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا هي ’قبة حديدية’ للمقاتلين ومستوى صناع القرار وستتم إزالة هذه الحماية على الفور، إذا تم سن القانون".

وختم متقاعدو الشاباك الرسالة لنتنياهو وغالانت بأنه "نطالبكما بإبداء مسؤولية قومية تجاه أمن الدولة، والحفاظ على سلامة جيش الشعب وأن تلغيان فورا أي نية لاستهداف استقلالية جهاز القضاء وأمن الدولة. وندعوكما إلى العمل على الفور من أجل رأب التصدعات في الشعب ووقف الانقلاب على النظام القضائي".

وتأتي هذه الرسالة على خلفية تزايد إعلان جنود وضباط في الاحتياط بالتوقف عن الخدمة العسكرية في معظم وحدات الجيش الإسرائيلي.

وقال المستشار الإستراتيجي لعدد من حركات الاحتجاج ضد خطة إضعاف القضاء، إيتاي بن حورين، لمسؤولين كبار في المرافق الاقتصادية خلال اجتماع في تل أبيب، أمس، إنه "سيعلن جنود احتياط خلال اجتماع يوم الأربعاء (بعد غد) عن توقفهم عن التطوع"، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم.

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