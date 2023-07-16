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الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الخليل

الإثنين 17 يوليو 2023 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خمسة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين صبري بسام النجار من مدينة الخليل، وأمير عماد غطاشة (22 عاما) من مخيم الفوار، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد المهدي بدوي الزهور، عقب دهم منزله وتفتيشه في بلدة بيت كاحل.

وذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض ل"وفا"، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر، وفتشت عددا من منازل المواطنين، وحطمت محتوياتها، وفجرت أبوابها، واعتقلت ثلاثة أسرى سابقين، وهم: نديم إبراهيم صبارنة (41 عاما)، وثائر ربحي عوض (34 عاما)، ومحمد زهدي عوض (19 عاما)، وسط مواجهات.

وأضاف عوض، أن قوات الاحتلال حطمت زجاج إحدى المركبات المركونة أمام منزل صاحبها، أثناء عملية انسحابها من البلدة.

#الاحتلال #الخليل

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