رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الإثنين، خبر إصابة عدد من المواطنين برصاص الاحتلال في محافظة نابلس وبيت لحم، وإجبار مواطن على هدم منزله ذاتيا في بلدة سلوان، فضلا عن مهاجمة مستوطنين منزلا في بورين.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يؤكد ضرورة وضع الخطط المناسبة لتعزيز الثروة المائية في المستقبل

- إصابات في بيت لحم ونابلس وشوفة وجرح 3 مستوطنين بإطلاق نار قرب تقوع

- الشيخ يستقبل وفدًا من السفارة الكويتية لدى الأردن

- نائبة أميركية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين غير ممكن

- "الشؤون المدنية" تتسلم مركبين للصيد في بحر غزة

- أبو جيش: نعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول أيلول المقبل

- بطريركية الروم الأرثوذكس تستعيد أرضًا إستراتيجية في القدس

- جيش الاحتلال يوقف استدعاء عناصر الاحتياط الذين يتوقع رفضهم الخدمة

- في محاولة لترميم العلاقات المتأزمة.. هرتسوغ يتوجه إلى واشنطن

* "الأيام":

- إصابة ثلاثة مستوطنين في عملية قرب تقوع ومواجهات وإصابات خلال اقتحام بيت لحم

- "السلام الآن": مستوطنة جديدة في الخليل بعد استيلاء المستوطنين على منزل مواطن

- الخميس عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

- نائبة أميركية تؤكد: إسرائيل دولة عنصرية

- نتنياهو يغادر المستشفى بعد وضع جهاز لمراقبة القلب

- مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين عند قرية بيتين ومواجهات وإصابات في قرية حارس

- الاحتلال يعتقل شاباً من قلقيلية ويعتدي بوحشية على مواطن آخر

- مستوطنون يحرقون أشجار زيتون في بورين وإصابتان برصاص الاحتلال في شوفة وتل

- الكشف عن استخدام الجيش الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي في عملياته بغزة والضفة وإيران

* "القدس":

- جرح 3 مستوطنين بإطلاق نار قرب تقوع

- إصابات وهدم واعتقالات واعتداءات للمستوطنين

- بطريركية الروم الأرثوذكس تستعيد أراضي إستراتيجية في القدس

- نتنياهو يغادر المستشفى بعد إجراء المزيد من الفحوص الطبية

- نائبة أميركية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين غير ممكن

- جنود من وحدات مختلفة يهددون بوقف الخدمة