  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يوجه انتقادات لشقيق الرئيس الإسرائيلي بسبب عدم دعوته للبيت الأبيض

الإثنين 17 يوليو 2023 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يوجه انتقادات لشقيق الرئيس الإسرائيلي بسبب عدم دعوته للبيت الأبيض



القدس المحتلة / سما /

حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السفير الإسرائيلي لدى واشنطن على بذل المزيد من الجهود، من أجل أن تتم دعوته إلى البيت الأبيض بعد أكثر من 7 أشهر على عودته لرئاسة الحكومة.

وبحسب ما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر دبلوماسية، فقد وجه نتنياهو انتقادات للسفير مايك هرتصوغ، وهو شقيق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، في لقاء حصل الأسبوع الفائت بسبب العلاقات المتوترة بين حكومته وإدارة بايدن، مشيرة إلى أن مصدر غضب نتنياهو الرئيسي هو عدم توجيه دعوة له لزيارة البيت الأبيض منذ عودته إلى السلطة في نهاية ديسمبر.

وبحسب ما ورد فقد قال نتنياهو للسفير: "يجب أن تبذل جهدا أكبر للحصول على دعوة للبيت الأبيض".

ونقلت القناة الإسرائيلية عن المصادر الدبلوماسية قولها إن نتنياهو غير سعيد برحلة الرئيس هرتصوغ هذا الأسبوع إلى نيويورك وواشنطن، والتي ستشمل لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض. 

وقال نتنياهو للسفير، إنه يعتقد أن الرحلة ستمنح البيت الأبيض الشرعية اللازمة لتجنب دعوة رئيس الوزراء في المستقبل القريب.

وكان بايدن قال الأحد الفائت إن حكومة نتنياهو الحالية هي "الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا" التي رآها على الإطلاق.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤخرا إلى أنه تلقى دعوة لزيارة الصين للقاء شي جين بينغ، وهي لفتة يفسرها الكثيرون على أنها علامة على تحدي نتنياهو لجو بايدن، وفق تعبير الإعلام الإسرائيلي.

الأكثر قراءة اليوم

التعرف على هوية منفذ عملية تقوع والكشف عن تفاصيل اعتقاله

الفصائل الفلسطينية تناقش أزمة الكهرباء بغزة.. إلى ماذا توصلت؟

كهرباء غزة تؤكد جاهزيتها لتشغيل مولداتها الأربعة

بصحبة والدة هدار غولدن.. هرتسوغ إلى واشنطن في زيارة دبلوماسية

دراسة : هكذا أوجد الجيش الإسرائيلي "محور المقاومة"

صحيفة عبرية: "قيد الفحص".. عبارة تكررها "محكمة المستوطنين" للسطو على أملاك الفلسطينيين

هآرتس: إصرار "الاحتياط" أخطر من خيمتي "حزب الله"

الأخبار الرئيسية

20230717074047

كوهين يلتقي مع زعيم دولة إسلامية لا تقيم علاقات مع إسرائيل

الحرم-الابراهيمي-يهود100-730x438

صحيفة عبرية: "قيد الفحص".. عبارة تكررها "محكمة المستوطنين" للسطو على أملاك الفلسطينيين

photo_2023-07-16_20-52-04

هآرتس: إصرار "الاحتياط" أخطر من خيمتي "حزب الله"

photo_2023-07-16_19-26-09

"لا غالب لكم".. حزب الله ينشر فيديو يحاكي مراحل اقتحام موقع إسرائيلي وتدميره

photo_2023-07-16_18-49-30

غالانت يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث أثر الاحتجاجات على كفاءة الجيش الإسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية