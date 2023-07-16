إصابات واعتقالات في مداهمات للاحتلال بالضفة الغربية

رام الله / سما /

أصيب عدد من المواطنين، واعتقل عدد آخر، الإثنين، خلال حملة مداهمات نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأعلن عن إصابة شاب بالرصاص الحي، وعدد آخر بالاختناق، خلال مواجهات وقعت في مخيم عقب جبر بمدينة أريحا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد وهدان عقب اقتحام منزل عائلته في المخيم، قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة.

فيما اعتقل الشاب عودة أبو جوهر عقب اقتحام منزله في مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.

وفي الخليل، اعتقل الشاب صبري بسام النجار عقب اقتحام منزله في منطقة وادي أبو كتيلة، والتي شهدت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

فيما اعتقل الشبان ثائر عوض ومحمد عوض ونديم صبارنة عقب اقتحام منازلهم في بلدة بيت أمر شمال الخليل، والتي شهدت هي الأخرى مواجهات شملت إحراق برج عسكري لقوات الاحتلال.

وفي رام الله، اعتقل الشابين محمد أبو الرز ونصرالله اللولو بعد اقتحام منزليهما في بلدة بيرزيت.

فيما اعتقل الشاب إبراهيم ضراغمة الشوعاني بعد اقتحام منزله في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.