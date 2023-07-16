  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء شديدة الحرارة

الإثنين 17 يوليو 2023 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء شديدة الحرارة



رام الله / سما /

 تنبأت دائرة الارصاد الجوية بان يكون الجو اليوم، الإثنين، شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من المعدل العام بحدود 6-7 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو حاراُ الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو حارًا إلى شديد الحرارة، و درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس، يكون الجو حارًا الى شديد الحرارة، و درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، واشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

الأكثر قراءة اليوم

التعرف على هوية منفذ عملية تقوع والكشف عن تفاصيل اعتقاله

الفصائل الفلسطينية تناقش أزمة الكهرباء بغزة.. إلى ماذا توصلت؟

كهرباء غزة تؤكد جاهزيتها لتشغيل مولداتها الأربعة

بصحبة والدة هدار غولدن.. هرتسوغ إلى واشنطن في زيارة دبلوماسية

دراسة : هكذا أوجد الجيش الإسرائيلي "محور المقاومة"

صحيفة عبرية: "قيد الفحص".. عبارة تكررها "محكمة المستوطنين" للسطو على أملاك الفلسطينيين

هآرتس: إصرار "الاحتياط" أخطر من خيمتي "حزب الله"

الأخبار الرئيسية

20230717074047

كوهين يلتقي مع زعيم دولة إسلامية لا تقيم علاقات مع إسرائيل

الحرم-الابراهيمي-يهود100-730x438

صحيفة عبرية: "قيد الفحص".. عبارة تكررها "محكمة المستوطنين" للسطو على أملاك الفلسطينيين

photo_2023-07-16_20-52-04

هآرتس: إصرار "الاحتياط" أخطر من خيمتي "حزب الله"

photo_2023-07-16_19-26-09

"لا غالب لكم".. حزب الله ينشر فيديو يحاكي مراحل اقتحام موقع إسرائيلي وتدميره

photo_2023-07-16_18-49-30

غالانت يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث أثر الاحتجاجات على كفاءة الجيش الإسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية