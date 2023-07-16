مستوطنون يعتدون على المواطنين في عدة مناطق بالضفة

محافظات/سما/

اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الأحد، على المواطنين في عدة طرق ومفترقات في الضفة الغربية، حيث هاجموا مركبات المواطنين، وأغلقوا عدة طرق، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين تجمعوا قرب مفترق قرية جيت شرق قلقيلية، وحملوا لافتات وشعارات عنصرية ضد الفلسطينيين، ما أدى إلى عرقلة حركة مركبات المواطنين.

وفي سلفيت هاجم مستوطنون، مركبات المواطنين عند مدخل قرية حارس غرب المحافظة.

وقال المواطن تيسير كليب، إن عددا من المستوطنين تجمعوا عند مدخل القرية، وأغلقوه، وهاجموا مركبته بالحجارة بينما كان هو وعائلته بداخلها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين الذين تصدوا للمستوطنين، وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق.

وفي رام الله هاجم مستوطنون، مركبات المواطنين، عند مدخل قرية بيتين الغربي، قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين تجمعوا عند المدخل الغربي لقرية بيتين بحماية قوات الاحتلال، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى لتحطم زجاج عدد منها.

وأضافت أن مواجهات اندلعت في القرية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال تصدي المواطنين لهجوم المستوطنين، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام، والصوت، صوب الشبان، والمنازل.

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