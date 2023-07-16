طقس فلسطين خلال الأيام القادمة

غزة/سما/

قال الراصد الجوي ليث العلامي، الأحد، ان تأثر فلسطين بالموجة الحارة سيستمر خلال يوم غدٍ الاثنين 17/7/2023، أما يومي الثلاثاء والأربعاء فمن المتوقع أن تتراجع قليلاً، ثم تعاود الحرارة ارتفاعها مع نهاية الأسبوع.

ووفقاً لموقع طقس فلسطين، فلا يطرأ تغير ملحوظ على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها العامة بحدود 5-6 درجات مئوية، ويتواصل الطقس حاراً بشكل لافت خلال ساعات النهار ودافئاً جداً خلال ساعات المساء والليل في مختلف المناطق.

أما الثلاثاء 18/07/2023: يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بحدود 3-4 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً خلال ساعات النهار ودافئاً خلال ساعات المساء والليل. ( استمرار موجة الحر بوطأة أقل قليلاً)

والأربعاء 19/07/2023: يتواصل الطقس حاراً خلال ساعات النهار ودافئاً خلال ساعات المساء والليل، ولا يطرأ تغير ملحوظ على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بحدود 3-4 درجات مئوية. ( استمرار موجة الحر بوطأة أقل قليلاً).

والخميس 20/07/2023: يستمر الطقس حاراً خلال ساعات النهار ودافئاً خلال ساعات المساء والليل، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها بحدود 3-4 درجات مئوية. ( استمرار موجة الحر بوطأة أقل قليلاً).

الجمعة 21/07/2023: يتواصل الطقس حاراً خلال ساعات النهار ودافئاً خلال ساعات المساء والليل، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها بحدود 3-4 درجات مئوية. ( استمرار موجة الحر بوطأة أقل قليلاً)