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موسكو تعد الغرب بكشف "مفاجآت" في جلسة مجلس الأمن غداً

الأحد 16 يوليو 2023 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو تعد الغرب بكشف "مفاجآت" في جلسة مجلس الأمن غداً



موسكو/سما/

قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن موسكو تعد مفاجآت للغرب في جلسة على المستوى الوزاري لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا يوم الاثنين، من دون كشف فحواها.

وكتب بوليانسكي على "تيليغرام": "يستضيف مجلس الأمن غدا، 17 يوليو، الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، مباحثات أخرى حول الأزمة الأوكرانية، بناء على طلب الرئاسة البريطانية للمجلس".


وأشار بوليانسكي إلى أن الغرب سيحاول تقديم عرض صاخب مناهض لروسيا "ويتواصل في اليوم التالي في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ومن المتوقع أن يعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة حول القضية الأوكرانية يوم الثلاثاء.

وأضاف: "لدينا أيضا ما نقوله. ستكون هناك مفاجآت، ولا داعي للكشف عنها الآن هنا".

وسيرأس الاجتماع وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، ومن المتوقع أيضا حضور وزراء خارجية آخرين.

#روسيا

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