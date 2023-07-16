الطاقة الإسرائيلية: 4 مجموعات قدمت عطاءات في أحدث مناقصة للتنقيب البحري

القدس المحتلة/سما/

قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية يوم الأحد إن أربع مجموعات من الشركات قدمت عطاءات في أحدث مناقصة إسرائيلية لمناطق التنقيب البحرية عن الغاز الطبيعي.

وأضافت الوزارة أن المجموعات تضم في المجمل تسع شركات، خمس منها جديدة في السوق الإسرائيلية.

ولم تذكر الوزارة أسماء الشركات التي شاركت في المناقصة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وعُثر على كميات ضخمة من الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس عشرة المنصرمة في شرق البحر المتوسط​​، مما حول "إسرائيل" إلى دولة مصدِّرة للطاقة.

وتأمل إسرائيل في زيادة احتياطياتها من الغاز الطبيعي، لذا عرضت تراخيص لأربع مناطق مكونة من 20 رقعة في جولة العطاءات البحرية الرابعة.

وقالت الوزارة إن العطاءات ستُفحص في الأسابيع المقبلة قبل إعلان أسماء الشركات الفائزة بحقوق التنقيب.

وأضافت "نطاق العروض وتنوع مقدميها يعنيان أن شركات جديدة ستنقب عن الغاز الطبيعي في المياه الاقتصادية لإسرائيل".