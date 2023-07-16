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معايعة: نعمل على تنمية وتعزيز المواقع الأثرية والسياحية في أريحا

الأحد 16 يوليو 2023 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
معايعة: نعمل على تنمية وتعزيز المواقع الأثرية والسياحية في أريحا



بيت لحم/سما/

 قالت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، إن الوزارة تعمل على تنمية وتعزيز المواقع الأثرية والسياحية في أريحا .

جاء ذلك خلال استقبالها، اليوم الأحد، في مقر الوزارة بمدينة بيت لحم، رئيس بلدية أريحا عبد الكريم سدر والوفد المرافق له، بحضور مدير عام التراث العالمي أحمد الرجوب، ومدير عام مديرية السياحة والآثار في محافظة أريحا والأغوار إياد حمدان.

وأشادت معايعة بالعلاقة المميزة بين الوزارة وبلدية أريحا، التي تساهم في الحفاظ على مواقع التراث الثقافي الفلسطيني والنهوض بالواقع السياحي في مدينة أريحا، ما جعلها من المقاصد السياحية المهمة على المستويين الدولي والمحلي.

وتحدثت عن الجهود المشتركة بين الجانبين في إعداد ملف ترشيح "أريحا القديمة/ تل السلطان" لإدراجها على قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي، والمتوقع تسجيله رسميا خلال الفترة القريبة المقبلة، وكذلك تعاون البلدية في إعداد ملف قصر هشام وحماية المواقع الأثرية وتطوير البنية التحتية السياحية.

بدوره، أكد سدر أهمية دور وزارة السياحة والآثار في تطوير مدينة أريحا ومواقعها الأثرية، وترويجها كأحد أهم المقاصد السياحية الدولية والمحلية، الذي تضمن ترويج أريحا وإبرازها كأقدم مدينة مسورة في العالم، وقصر هشام كأحد أهم مواقع التراث للفن والعمارة الإسلامية المبكرة في العالم.

وشدد على ضرورة إدراج المزيد من مواقع أريحا على قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي، الأمر الذي سيساهم في الترويج لهذه المواقع، والحفاظ على هويتها الفلسطينية.

وأكد سدر استعداد البلدية لتقديم كامل الدعم والإسناد للحفاظ على المواقع الأثرية والسياحية في مدينة أريحا، وتطويرها من خلال الشراكة مع وزارة السياحة والآثار.

وناقش الطرفان تعزيز تنمية المواقع التراثية والسياحية في مدينة أريحا، وتنظيم برامج وفعاليات سياحية وإعلامية على هامش تسجيل أريحا القديمة/ تل السلطان على قائمة التراث العالمي، والتعاون بتنفيذ مشروع تطوير تل السلطان وتأهيله كموقع تراث عالمي من حيث الخدمات السياحية، وترويج قيم الموقع العالمية الاستثنائية، بما يشجع السياحة الداخلية والخارجية.

#رولا معايعة

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