تظاهرة في الفريديس رفضا للجريمة

الداخل المحتل/سما/

شارك المئات من أهالي قرية الفريديس داخل أراضي عام الـ1948، مساء اليوم الأحد، في وقفة نظمت عند المفترق الرئيسي للبلدة، احتجاجا على العنف والجريمة، وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وتقاعسها عن محاربتها.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بـ"تواطؤ الشرطة مع المجرمين"، ورددوا هتافات ضد الجريمة والمجرمين، وحملوا لافتات كتب عليها شعارات على غرار "لا للقتل نعم للحياة".

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 118 قتيلا وقد تجاوزت حصيلة سنوات كاملة سابقة، إذ بلغت حصيلة القتلى خلال العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في عام 2021.