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إعلام عبري: السعودية تحذف محتويات مناهضة لـ"إسرائيل" من كتبها المدرسية

الأحد 16 يوليو 2023 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري: السعودية تحذف محتويات مناهضة لـ"إسرائيل" من كتبها المدرسية



القدس المحتلة/سما/

نشر موقع "واينت" الإسرائيلي تقريرا بين فيه "الثورة التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي انعكست أيضا في إصلاح وتغيير محتويات الكتب المدرسية منذ وصوله إلى السلطة". 


وفي هذا السياق، لفت التقرير إلى أنه "تمت إزالة الإشارات إلى اليهود على أنهم قرود وخنازير يعبدون الشيطان ووصفهم بأنهم خونة بطبيعتهم وأعداء لدودين للإسلام".

وقال الموقع في تقريره إنه بينما أزيلت هذه المواد المعادية لإسرائيل، لا تزال مواد حول "استخدام الصهاينة للنساء والمخدرات ووسائل الإعلام من أجل تحقيق أهدافهم ومؤامراتهم التي تخطط إسرائيل بموجبها لتوسيع حدودها من نهر النيل في مصر الفرات في العراق".

جاء هذا بحسب تحليل أجراه معهد البحوث والسياسات الدولي IMPACT-SE في لندن، المقرب من إسرائيل، والذي عرض التغييرات التي طرأت على نحو 300 كتاب مدرسي سعودي، تجاه إسرائيل، في السنوات الخمس الماضية.

وأوضح المعهد أن السعودية حذفت من المنهاج قصيدة تعارض الاستيطان اليهودي في فلسطين، وألغت تدريبا كان يطلب من الطلبة دحض المزاعم الصهيونية حول علاقتهم بفلسطين.

كما حذفت السلطات السعودية، وفق معهد البحوث والسياسات الدولي، "ما يتهم إسرائيل بإضرام النار في المسجد الأقصى عام 1969"، وما يشير إلى أن "أسباب بدء إسرائيل حرب الأيام الستة كانت رغبتها

#اسرائيل #السعودية

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