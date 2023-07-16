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هرتسوغ إلى واشنطن في زيارة سياسية

الأحد 16 يوليو 2023 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
هرتسوغ إلى واشنطن في زيارة سياسية



القدس المحتلة/سما/

ذكرت القناة السابعة العبرية مساء يوم الأحد، أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ غادر البلاد متوجهاً للولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقاً للقناة العبرية، توجه رئيس هرتسوغ مساء اليوم إلى أمريكا في زيارة سياسية، ومن المتوقع أن يلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن وإلقاء خطاب في مجلس النواب الأمريكي.

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل حالة من عدم الاستقرار السياسي تشهدها إدارة الرئيس جو بايدن والحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، على خلفية التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، إضافة لملف الاستيطان.

#يتسحاق هرتسوغ

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