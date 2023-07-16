التعرف على هوية منفذ عملية تقوع

بيت لحم/سما/

تم التعرف، مساء اليوم الأحد على أحد المعتقلين الثلاثة في مدينة بيت لحم، والذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق النار بالقرب من حاجز عسكري عند بلدة تقوع صباح اليوم والتي أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين بجراح متفاوتة بينها خطيرة.

وذكر مكتب إعلام الأسرى في تصريح مقتضب أن أحد المعتقلين الثلاثة في مدينة بيت لحم هو الأسير المحرر عمار النجار (26 عاماً) من سكان مدينة الخليل.

وأفادت القناة الـ12 العبرية بأن النجار من نشطاء حركة حماس ، وقد أعلن بيعته لكتائب القسام قبل ساعات من تنفيذه الهجوم من خلال حساباته في التواصل الاجتماعي.

وحول اعتقاله أشار إلى أنه اعتقل بعد تتبع الكاميرات الأمنية في المنطقة التي وقعت فيها العملية وخط سيره حتى ترك مركبته في منطقة قريبة من المسجد الذي اعتقل منه.

فيما ذكرت القناة 14 العبرية أنه منذ وقوع الحادثة انطلقت عملية في لواء غوش عتصيون بمساعدة غرفة عمليات خاصة تتكون من جهاز الشاباك والوحدة 8200 وقوة دوفدفان ( المستعربين) بعد وصول معلومات استخبارية عن وجود المنفذ داخل مسجد في بيت لحم، وقامت قوة من حرس الحدود بحصار المنطقة بالكامل.

وأضافت: "طوال العملية رافقت الطائرات المسيرة الجنود على الأرض لجمع المعلومات الاستخبارية في الوقت الفعلي، فيما تم العثور على سيارة المنفذ في مكان آخر بمدينة بيت لحم".

واعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد، 3 شبان من داخل مسجد في بيت لحم.

وحاصرت قوة من الوحدة "الإسرائيلية" الخاصة "اليمام"، الشبان الثلاثة داخل مسجد الرباط، وقامت باعتقالهم.

وادعت مصادر "إسرائيلية" أن أحدهم على الأقل متهم بتنفيذ العملية التي وقعت صباح اليوم عند مفترق مستوطنة تقوع والتي أدت إلى إصابة مستوطنين.

فيما أفادت وزارة الصحة، بأن 5 مواطنين أصيبوا خلال المواجهات العنيفة التي شهدتها مدينة بيت لحم ووسطها، ووصفت إصاباتهم ما بين الطفيفة والمتوسطة.