دراسة : هكذا أوجد الجيش الإسرائيلي "محور المقاومة"

القدس المحتلة/سما/

كشفت دراسة أعدها معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، أن هجمات الجيش الإسرائيلي على دول الجوار أوجدت ما يسمى "بمحور المقاومة".

ووفقاً للدراسة توصلت التي نشرها "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب اليوم الأحد، فإن هناك استنتاج مفاده أن آلاف الغارات الإسرائيلية في سورية، وفي دول أخرى، خلال العقد الأخير، تسببت بنتائج سلبية غير مقصودة.

وبحسب الدراسة فإن هدف هذه العمليات العسكرية كعمليات موضعية هو منع نقل أسلحة متطورة من سورية، التي أخذت تتفكك في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية فيها، إلى حزب الله في لبنان.

وأشارت للدراسة، إلى أن اتساع هذه العمليات الإسرائيلية ساعد وبلور نشوء "محور المقاومة" بقيادة إيران والذي يعمل بشكل مكثف أكثر ضد إسرائيل.