  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

دراسة : هكذا أوجد الجيش الإسرائيلي "محور المقاومة"

الأحد 16 يوليو 2023 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة : هكذا أوجد الجيش الإسرائيلي "محور المقاومة"



القدس المحتلة/سما/

كشفت دراسة أعدها معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، أن هجمات الجيش الإسرائيلي على دول الجوار أوجدت ما يسمى "بمحور المقاومة".

ووفقاً للدراسة توصلت التي نشرها "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب اليوم الأحد، فإن هناك استنتاج مفاده أن آلاف الغارات الإسرائيلية في سورية، وفي دول أخرى، خلال العقد الأخير، تسببت بنتائج سلبية غير مقصودة.

وبحسب الدراسة فإن هدف هذه العمليات العسكرية كعمليات موضعية هو منع نقل أسلحة متطورة من سورية، التي أخذت تتفكك في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية فيها، إلى حزب الله في لبنان.

وأشارت للدراسة، إلى أن اتساع هذه العمليات الإسرائيلية ساعد وبلور نشوء "محور المقاومة" بقيادة إيران والذي يعمل بشكل مكثف أكثر ضد إسرائيل.

#محور المقاومة

الأكثر قراءة اليوم

إعلام عبري: تعيين بديل لنتنياهو في رئاسة مجلس الوزراء

حريق كبير قرب جنين و"إسرائيل" تجلي المستوطنين (فيديو)

الشخص الذي هدد بحرق التوراة في السويد يتراجع ويكشف السبب

أول تعليق من نتنياهو عقب نقله بشكل عاجل إلى المشفى (فيديو)

فرض حظر نشر تفاصيل مقتل إسرائيلية قرب أريحا

وفد كويتي يصل فلسطين

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-16_14-02-14

الفصائل الفلسطينية تناقش أزمة الكهرباء بغزة.. إلى ماذا توصلت؟

أبو جيش-76f64682-d860-4ea9-9cdb-f07357f90ed6

وزير العمل: سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر أيلول

بعد عملية تقوع.. ليبرمان لحكومة نتنياهو: فقدتم الردع والسيطرة

photo_2023-07-16_13-55-31

واللا العبري: من يعوض غياب نتنياهو؟

تفاصيل خطّة سموتريتس لإنهاء الصراع.. على الفلسطينيين الاختيار بين البقاء دون حُقوق والهجرة أو القتل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية