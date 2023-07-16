  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

صندوق قطر للتنمية يوقع اتفاقاً لدعم مستشفى سان جون للعيون بفلسطين

الأحد 16 يوليو 2023 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
صندوق قطر للتنمية يوقع اتفاقاً لدعم مستشفى سان جون للعيون بفلسطين



الدوحة/سما/

وقَّع صندوق قطر للتنمية اتفاقية لدعم مستشفى سانت جون للعيون، لتقديم خدمات صحة العيون في فلسطين، ويهدف المشروع إلى الوصول لـ3200 مريض تم تشخيصهم في مستشفيات وعيادات سانت جون للعيون في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

كما سيستهدف المشروع المرضى الذين تتطلب حالتهم إجراء عمليات جراحية، وسيقدم المستشفى الخدمات العلاجية بناءً على الأولوية مع مراعاة الضرورة الطبية للمرضى، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، الأحد 16 يوليو/تموز 2023.

كما يلتزم صندوق قطر للتنمية من خلال دعمه للمستشفى، بدعم مرضى العيون الذين يتوافدون على المستشفى، وسيضمن علاجهم بشكل كامل. وأوضحت الوكالة أن هذا التعاون يأتي باعتبار مستشفى سانت جون أكبر مقدم لخدمات العلاج الخيرية لطب العيون في فلسطين.

#قطر

الأكثر قراءة اليوم

إعلام عبري: تعيين بديل لنتنياهو في رئاسة مجلس الوزراء

حريق كبير قرب جنين و"إسرائيل" تجلي المستوطنين (فيديو)

الشخص الذي هدد بحرق التوراة في السويد يتراجع ويكشف السبب

أول تعليق من نتنياهو عقب نقله بشكل عاجل إلى المشفى (فيديو)

فرض حظر نشر تفاصيل مقتل إسرائيلية قرب أريحا

وفد كويتي يصل فلسطين

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-16_14-02-14

الفصائل الفلسطينية تناقش أزمة الكهرباء بغزة.. إلى ماذا توصلت؟

photo_2023-07-16_14-55-19

دراسة : هكذا أوجد الجيش الإسرائيلي "محور المقاومة"

أبو جيش-76f64682-d860-4ea9-9cdb-f07357f90ed6

وزير العمل: سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر أيلول

بعد عملية تقوع.. ليبرمان لحكومة نتنياهو: فقدتم الردع والسيطرة

photo_2023-07-16_13-55-31

واللا العبري: من يعوض غياب نتنياهو؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية