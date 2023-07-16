صندوق قطر للتنمية يوقع اتفاقاً لدعم مستشفى سان جون للعيون بفلسطين

الدوحة/سما/

وقَّع صندوق قطر للتنمية اتفاقية لدعم مستشفى سانت جون للعيون، لتقديم خدمات صحة العيون في فلسطين، ويهدف المشروع إلى الوصول لـ3200 مريض تم تشخيصهم في مستشفيات وعيادات سانت جون للعيون في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

كما سيستهدف المشروع المرضى الذين تتطلب حالتهم إجراء عمليات جراحية، وسيقدم المستشفى الخدمات العلاجية بناءً على الأولوية مع مراعاة الضرورة الطبية للمرضى، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، الأحد 16 يوليو/تموز 2023.

كما يلتزم صندوق قطر للتنمية من خلال دعمه للمستشفى، بدعم مرضى العيون الذين يتوافدون على المستشفى، وسيضمن علاجهم بشكل كامل. وأوضحت الوكالة أن هذا التعاون يأتي باعتبار مستشفى سانت جون أكبر مقدم لخدمات العلاج الخيرية لطب العيون في فلسطين.