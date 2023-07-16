  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشيخ يستقبل وفدا كويتيا

الأحد 16 يوليو 2023 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يستقبل وفدا كويتيا



رام الله/سما/

 

استقبل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأحد، في مقر المنظمة بمدينة رام الله، القائم بأعمال السفارة الكويتية لدى المملكة الأردنية الهاشمية مبارك الهاجري، والوفد المرافق له، بحضور مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي.

وأعرب الشيخ، في بداية اللقاء، عن تقدير دولة فلسطين وشكرها للحكومة الكويتية ولأمير دولة الكويت، وللشعب الكويتي، على مواصلة الدعم الكبير الذي يقدمونه لشعبنا الفلسطيني، وحرصهم على تجسيد مؤسسات الدولة.

ووضع الشيخ الوفد الضيف في صورة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما فيما يتعلق بالمستجدات السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وجهود القيادة الفلسطينية والمساعي الرامية دوليا إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن "الزيارات التي تتوالى من الشعب الكويتي إلى فلسطين، للتآزر والتعاون والتعاضد مع الشعب الفلسطيني قيمتها عالية وكبيرة عندنا، وهي لا تقدر بثمن، وهذا دأب الشعب الكويتي تاريخيا مع القضية الفلسطينية".

بدوره، أكد الوفد الضيف موقف الكويت الثابت والداعم لقرارات الحكومة الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، لإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

ـــ

#الشيخ #الكويت

الأكثر قراءة اليوم

إعلام عبري: تعيين بديل لنتنياهو في رئاسة مجلس الوزراء

حريق كبير قرب جنين و"إسرائيل" تجلي المستوطنين (فيديو)

الشخص الذي هدد بحرق التوراة في السويد يتراجع ويكشف السبب

أول تعليق من نتنياهو عقب نقله بشكل عاجل إلى المشفى (فيديو)

فرض حظر نشر تفاصيل مقتل إسرائيلية قرب أريحا

وفد كويتي يصل فلسطين

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-16_14-55-19

دراسة : هكذا أوجد الجيش الإسرائيلي "محور المقاومة"

أبو جيش-76f64682-d860-4ea9-9cdb-f07357f90ed6

وزير العمل: سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر أيلول

بعد عملية تقوع.. ليبرمان لحكومة نتنياهو: فقدتم الردع والسيطرة

photo_2023-07-16_13-55-31

واللا العبري: من يعوض غياب نتنياهو؟

64b3e0be423604118965a219

بلومبرغ: "إسرائيل" تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي في عملياتها العسكرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية