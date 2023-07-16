أسرى "الجهاد" ينتخبون أعضاء المؤتمر العام المركزي

القدس المحتلة/سما/

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأحد16/7/2023م، أن لجنة الانتخابات المركزية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني أنهت المرحلة الأولى وشرعوا في انتخاب المرحلة الثانية، وهي اختيار أعضاء مجلس الشورى العام، والذي سوف يقوم بدوره في انتخاب أعضاء الهيئة القيادية لأسرى الحركة.

وأفادت مهجة القدس أن عملية الانتخابات وهذا المهرجان الديمقراطي، يمر بأربعة مراحل وصولاً إلى اختيار أعضاء الهيئة القيادية العليا لأسرى الحركة في سجون الاحتلال، ومن ثم انتخاب الأمير العام ونائبه، حيث تم في المرحلة الأولى اختيار أعضاء المؤتمر العام؛ فيما شرعوا في انتخاب المرحلة الثانية وهي اختيار أعضاء مجلس الشورى العام، والذي سوف يقوم بدوره في انتخاب أعضاء الهيئة القيادية لأسرى الحركة.

وذكرت المؤسسة أن هذا المهرجان الانتخابي الذي يتم بطريقة الاقتراع السري، يشارك فيه المئات من أسرى الحركة في سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيوني، وذلك بشكل دوري منذ أكثر من عقد ونصف من الزمان في الأسر، ويتجدد بناء الهيكل الإداري والتنظيمي بهذا الشكل مرة كل عامين.

وأوضحت مهجة القدس أن الذي يميز هذه الدورة الانتخابية وهذا الاستحقاق التنظيمي، وجود عدد كبير من كوادر وقيادات أسرى الحركة في زنازين العزل الانفرادي في مختلف سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيوني، في ظل الظروف الصعبة لأسرى الحركة، جعلت العملية الانتخابية أشبه بتحد كبير لكل الظروف الذاتية والموضوعية وتحديداً القيود المشددة التي تفرضها مصلحة السجون، ومع ذلك أصر أسرى الحركة على تجديد هياكلهم الإدارية والتنظيمية، وبناء المؤسسة القيادية التي تحافظ على وحدة وقوة وتماسك البناء الإداري والتنظيمي لأسرى الحركة.

من جهتها باركت مؤسسة مهجة القدس هذه الخطوة واعتبرتها تحديًا للسجان الذي يضع كل العراقيل في سبيل منع أي جهد لتوحيد الأسرى واختيار من يمثلهم ويدافع عنهم أمام غطرسة إدارة مصلحة السجون.

جدير بالذكر أن انتخابات الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال تجري كل عامين وفق نصوص اللائحة الداخلية، حيث يتم من خلالها اختيار أحد عشر عضوًا للهيئة القيادية لتمثيل أسرى الجهاد أمام الفصائل وإدارة مصلحة السجون.