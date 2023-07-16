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كهرباء غزة تؤكد جاهزيتها لتشغيل مولداتها الأربعة

الأحد 16 يوليو 2023 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تؤكد جاهزيتها لتشغيل مولداتها الأربعة



غزة/سما/

أكدت محطة توليد كهرباء غزة اليوم الاحد جاهزيتها لتشغيل مولداتها الأربعة والعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وفق الالية التي تقرها سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء وفقا لتوفر الوقود اللازم لتشغيلها للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل موجه الحر الشديدة التي تجتاح المنطقة والعالم.

وقال المهندس وليد سعد صايل نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الفلسطينية للكهرباء والمدير العام التنفيذي لمحطة غزة لتوليد الكهرباء في بيان صحفي: "إن الطواقم الفنية في المحطة جاهزة لتشغيل مولداتها الأربعة بالوقود بالإضافة إلى مولدين بالبخار بطاقة تشغيلية كامله بقدرة 120 ميغاوات في حال توفر الوقود اللازم".

واوضح صايل أن المحطة جاهزة على الدوام للعمل من الناحية الفنية لتشغيل المولد الرابع وذلك بتعاون وثيق والتنسيق الكامل مع سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء.

#كهرباء غزة

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