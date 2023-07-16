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نتنياهو يقصي ناشطاً من حزبه سخر من المحرقة

الأحد 16 يوليو 2023 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يقصي ناشطاً من حزبه سخر من المحرقة



القدس المحتلة/سما/

 أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بإقصاء ناشط ينتمي إلى حزب “ليكود” سخر من المحرقة، بينما كان يهاجم متظاهرين مناهضين للحكومة، في تصريحات توحي بوجود توتر عرقي وراء أزمة دستورية.

فقد أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الناشط ايتسيك زرقا، وهو يسبّ المتظاهرين، ويبصق عليهم، عند تقاطع طرق قرب بلدة بيسان، التي تسكنها الطبقة العاملة في إسرائيل، أمس السبت.

وشوهد زرقا وهو يصيح قائلاً: “ليس من قبيل الصدفة أن ستة ملايين قتلوا. فخور لأن ستة ملايين منكم (اليهود الأشكناز) حُرقوا!”.

وقال نتنياهو، في بيان، حول إقصاء زرقا، وهو شخصية بارزة، منذ سنوات، في فعاليات حزب ليكود الانتخابية: “لن نتسامح مع مثل هذا السلوك المشين في حركة الليكود”.

وبتصويره اليهود الذين قتلوا في الإبادة الجماعية النازية، ومعظمهم أوروبيون، كأعداء، بدا أن زرقا يميّز بينهم وبين اليهود الشرقيين (السفارديم)، الذين يمثّلون عادة نواة في دعم حزب “ليكود” المحافظ.

ووصف بعض أعضاء الائتلاف اليميني القومي، بزعامة نتنياهو، دفع رئيس الوزراء لإجراء التعديلات القضائية بأنه تصحيح للتجاوز النخبوي من قبل الأشكناز الذين هيمنوا على الجيل المؤسس لإسرائيل.

ويشكو السفارديم، الذين يشكّلون زهاء نصف الأغلبية اليهودية في إسرائيل، وهو رقم يصعب تحديده بسبب الزواج المختلط واسع النطاق مع الأشكناز، في بعض الأحيان من التمييز والخلل الاجتماعي والاقتصادي.

ويقضي القانون الإسرائيلي بمعاقبة من ينكر المحرقة، أو يشكك في حجمها، أو يحتفي بها، بالسجن خمس سنوات. وقوبلت تصريحات زرقا بتنديد الطيف السياسي.

وقال زرقا، وهو يهودي، في بيان تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن تصريحاته: “أُخرجت من سياقها”، ووصف نفسه بأنه حفيد أحد الناجين من المحرقة.

ويجادل منتقدو الإصلاحات القضائية المقترحة بأن نتنياهو يسعى للحد من استقلال المحكمة، حتى في الوقت الذي يدفع فيه ببراءته في محاكمة فساد طويلة الأمد. ويقول رئيس الوزراء المخضرم إن التعديلات ستحقق توازناً بين السلطات.

#نتنياهو

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