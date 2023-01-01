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الرجوب يبحث مع رئيس اللجنة الأولمبية العمانية تعزيز التعاون

الأحد 16 يوليو 2023 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يبحث مع رئيس اللجنة الأولمبية العمانية تعزيز التعاون



مسقط/سما/

- بحث رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، الفريق جبريل الرجوب، اليوم الأحد، مع رئيس اللجنة الأولمبية العمانية الشيخ خالد الزبير، تعزيز التعاون المشترك بين اللجنتين الشقيقتين بالشكل الذي يساهم في تطوير كافة الألعاب الفردية والجماعية في كلا البلدين، من خلال تبادل الوفود والخبراء الرياضيين بين البلدين.

وأطلع الرجوب مضيفه خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة العمانية مسقط، بحضور سفير دولة فلسطين تيسير جرادات، على الحالة الرياضية في فلسطين وما تواجهه من تحديات جراء ممارسات الاحتلال وتصاعد استهدافه للرياضة والرياضيين.

وأكد عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، موجها الدعوة للزبير لزيارة فلسطين والاطلاع على الواقع الرياضي.

بدوره، أشار الزبير إلى تطلع اللجنة الأولمبية العمانية إلى التعاون مع نظيرتها الفلسطينية، إضافة لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للجنة الأولمبية الفلسطينية.

#جبريل الرجوب

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