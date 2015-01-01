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الرئيس عباس يتسلم تقريري مشاريع سلطة المياه وحصر الأضرار في جنين ومخيمها

الأحد 16 يوليو 2023 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يتسلم تقريري مشاريع سلطة المياه وحصر الأضرار في جنين ومخيمها



رام الله/سما/

 تسلم الرئيس محمود عباس، تقرير مشاريع سلطة المياه الفلسطينية للسنوات 2015 ولغاية 2022، وتقرير حصر الاضرار في مدينة جنين ومخيمها.

جاء ذلك خلال استقباله ظهر اليوم الأحد، رئيس سلطة المياه مازن غنيم.

واطلع غنيم، الرئيس، على أبرز ما جاء في التقرير من إنجازات حققتها سلطة المياه خلال السنوات السبع الماضية، حيث نفذت 300 مشروع في مجالات تمديد شبكات المياه والصرف الصحي في المحافظات الشمالية والجنوبية، بلغت قيمتها ما يزيد على مليار و740 مليون دولار.

وأشار إلى أن سلطة المياه قامت بإعداد تقرير حصر الاضرار جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، حيث اعادت المياه إلى الأماكن المتضررة، إضافة إلى تسريع تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي في مدينة جنين ومخيمها خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أشاد الرئيس بعمل سلطة المياه والإنجازات التي حققتها خلال الفترة السابقة، مؤكدا أهمية توفير أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني لدعم صموده على ارضه.

وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمياه والصرف الصحي وغيرها من مشاريع البنية التحتية، وإعادة الاعمار في مدينة جنين ومخيمها.

وأكد ضرورة التعامل مع الواقع المائي الفلسطيني بشكل مدروس، ووضع الخطط المناسبة لتعزيز الثروة المائية في المستقبل.

#الرئيس عباس

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