  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهباش يهنئ طلبة المعاهد الأزهرية بغزة

الأحد 16 يوليو 2023 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يهنئ طلبة المعاهد الأزهرية بغزة



رام الله/سما/

- هنأ قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، طلبة وطالبات المعاهد الأزهرية لتفوقهم بامتحانات الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين الأزهرية الستة للعام الدراسي 2022-2023، بقسميها العلمي والأدبي والتي أعلنت نتائجها قبل أيام.

وقدم قاضي القضاة التهاني والتبريكات لذوي الطلبة ولعمادة المعاهد الأزهرية وكوادرها الإدارية والتعليمية ولجميع الطلبة والطالبات، معتبرا تفوقهم انجازا علميا تفخر به فلسطين.

وأكد أن الرئيس محمود عباس يولي اهتماما كبيرا بقطاع المعاهد الأزهرية في فلسطين ويتابع مسيرة المعاهد لحظة بلحظة وبتعليمات واضحة لكل ذوي العلاقة بتذليل أي عقبات قد تواجه عمل المعاهد الأزهرية، إضافة الى أن العمل جار لافتتاح فروع جديدة للمعاهد الأزهرية في كافة المدن الفلسطينية، خاصة مدينة القدس المحتلة، ناقلا شكر عمادة المعاهد الأزهرية وأكاديمييها وطلبتها للرئيس على هذا الاهتمام والمتابعة من قبل فخامته والذي يلمسه الجميع على أرض الواقع.

وقدم قاضي القضاة شكره للإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على متابعته اليومية للمعاهد الأزهرية في فلسطين وتقديم كل ما يلزم لنجاح عملها على أكمل وجه، إضافة الى تقديم المنح الأزهرية لطلبة المعاهد وبشكل سنوي للدراسة في جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية، مؤكدا أن التواصل مع الإمام الأكبر دائم وبشكل مستمر لدعم المعاهد الأزهرية وتقديم كل ما يلزم لتطورها ودعم رسالتها.

ـــــ

#محمود الهباش

الأكثر قراءة اليوم

إعلام عبري: تعيين بديل لنتنياهو في رئاسة مجلس الوزراء

حريق كبير قرب جنين و"إسرائيل" تجلي المستوطنين (فيديو)

الشخص الذي هدد بحرق التوراة في السويد يتراجع ويكشف السبب

نقل نتنياهو إلى المستشفى (فيديو)

أول تعليق من نتنياهو عقب نقله بشكل عاجل إلى المشفى (فيديو)

فرض حظر نشر تفاصيل مقتل إسرائيلية قرب أريحا

هآرتس: التصعيد مع حزب الله قد يغير الأوضاع في "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

وسط مواجهات عنيفة..الاحتلال يقتحم بيت لحم ويزعم اعتقال منفذ عملية تقوع

تفاصيل خطّة سموتريتس لإنهاء الصراع.. على الفلسطينيين الاختيار بين البقاء دون حُقوق والهجرة أو القتل

ضابط إسرائيلي كبير: لا احتمال لمواجهة مع حزب الله

20230716095300

اصابة 3 مستوطنين بينها خطيرة جراء عملية إطلاق نار قرب تقوع

نتنياهو

محدث: نتنياهو يغادر المستشفى بعد تركيب جهاز في جسمه لمراقبة حالة القلب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية