الهباش يهنئ طلبة المعاهد الأزهرية بغزة

رام الله/سما/

- هنأ قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، طلبة وطالبات المعاهد الأزهرية لتفوقهم بامتحانات الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين الأزهرية الستة للعام الدراسي 2022-2023، بقسميها العلمي والأدبي والتي أعلنت نتائجها قبل أيام.

وقدم قاضي القضاة التهاني والتبريكات لذوي الطلبة ولعمادة المعاهد الأزهرية وكوادرها الإدارية والتعليمية ولجميع الطلبة والطالبات، معتبرا تفوقهم انجازا علميا تفخر به فلسطين.

وأكد أن الرئيس محمود عباس يولي اهتماما كبيرا بقطاع المعاهد الأزهرية في فلسطين ويتابع مسيرة المعاهد لحظة بلحظة وبتعليمات واضحة لكل ذوي العلاقة بتذليل أي عقبات قد تواجه عمل المعاهد الأزهرية، إضافة الى أن العمل جار لافتتاح فروع جديدة للمعاهد الأزهرية في كافة المدن الفلسطينية، خاصة مدينة القدس المحتلة، ناقلا شكر عمادة المعاهد الأزهرية وأكاديمييها وطلبتها للرئيس على هذا الاهتمام والمتابعة من قبل فخامته والذي يلمسه الجميع على أرض الواقع.

وقدم قاضي القضاة شكره للإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على متابعته اليومية للمعاهد الأزهرية في فلسطين وتقديم كل ما يلزم لنجاح عملها على أكمل وجه، إضافة الى تقديم المنح الأزهرية لطلبة المعاهد وبشكل سنوي للدراسة في جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية، مؤكدا أن التواصل مع الإمام الأكبر دائم وبشكل مستمر لدعم المعاهد الأزهرية وتقديم كل ما يلزم لتطورها ودعم رسالتها.

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