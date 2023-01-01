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ميمي جمال تروى قصة فتاة حاولت خطف زوجها حسن مصطفى

الأحد 16 يوليو 2023 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميمي جمال تروى قصة فتاة حاولت خطف زوجها حسن مصطفى



وكالات / سما /

حلت الفنانة الكبيرة ميمي جمال، ضيفة في برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة Cbc، وكشفت عن مواقف لا تنساها لزوجها الفنان حسن مصطفى.

وقالت، "حسن مصطفى كان زوج كويس جدا وافتكر موقف يوم فرح نورا بنتنا، وأنا عارفة انه جامد، بس وقت ما نورا وهى عروسة بدأت تمشى هي والعريس ببص عليه اشوفه فين لقيته واقف على جنب وبيعيط، بس هو مش بيحب حد يشوف دموعه، وحسيت قد إيه هو طفل كبير".

وروت ميمى جمال موقف حول فتاة حاولت التقرب منه، قائلة: "الفنانين الكبار في السن بيكون في حواليهم بنات كتير بيرقصوا في الأفلام وكده، وفى فترة كانت في بنت معجبة بسعيد صالح، ولقينا واحدة تانية بتحاول تعمل حركات على حسن مصطفى، وفى مرة جت من ضهره وهو غرفته بيعمل مكياج وحطت ايدها على كتفه وقالتله شوفت انا عاملة حروف اسمك على ضوافرى ازاى، وطبعا هو انبهر".

وتابعت ميمي جمال،"ولاد الحلال كلمونى وكنت وقتها بعمل مسرحية في القاهرة وهو في الإسكندرية، وحكولى على اللى حصل، وسافرت في تاكسى على طول وروحت على بيت والدتى وانتظرته واتاخر لأنها طلبت منه يوصلها، والصراحة كنت زعلانة ومتغاظة ولما رجع واجهته وقلتله وصلت المدام وهو من النوع اللى مش بيعترف ويحب ياكلك بالكلام، ووقتها قلتله أنا جاية عشان أقولك عيب واحنا مش صغيرين، والمركب مش هتغرق عشان احنا مخلفين ولاد وأنا ست عاقلة ومش هتكلم وياريت تحطه في دماغك وميتكررش".

يذكر أن الفنانة ميمي جمال شاركت مؤخرا في موسم دراما رمضان في مسلسل "علاقة مشروعة"، وهو من بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

تدور أحداث المسلسل حول عمرو (ياسر جلال) المتزوج من عاليا (داليا مصطفى) ويعيشا حياة مستقرة مع ابنائهما، ويتورط عمرو في علاقة مع بثينة (مى عمر) - الزوجة السابقة لشريكه وصديق عمره أمجد (مراد مكرم) ويضطر للزواج منها سرا، وإخفاء الأمر عن زوجته الأولى عاليا، ومع تتطور الأمور حيث يجد عمرو نفسه في حيرة بين أمجد وبثينة وعاليا، وعليه اتخاذ قرارا صعبا لمواجهة ما يحدث.

#ميمي جمال

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