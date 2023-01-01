ياباني يتقاضى آلاف الدولارات مقابل القيام بـ"لا شيء"

وكالات / سما /

يحلم الكثير من الناس بوظيفة يتقاضون فيها المال مقابل عدم القيام بأى شيء على الإطلاق أو على الأقل القيام بعمل قليل جدًا، وإن كان هذا حلم بالنسبة للبعض، فإنه واقع بالنسبة لموريموتو، المعروف أيضًا باسم الشخص المستأجر الذي لا يفعل شيئًا.

الفكرة تقوم على أن يسمح موريموتو للناس بـ"استئجاره" ليقوم بعمل لا شيء، ليصبح حضوره فقط هو الخدمة التى سيتقاضى عليها المال، بالإضافة إلى تقديمه ردود بسيطة في بعض الأحيان.

وفقا لموقع "ديلى ميل"، بدأ موريموتو عمله الجديد بعد أن اخبره عدد كبير من رؤسائه السابقين أنه لا يقوم بعمله بشكل جيد، وقتها استقال موريموتو من كل الأعمال السابقة التي كان يعمل بها وفكر في استغلال مهاراته في فعل لا شئ والحصول على المال من ذلك.

في مرحلة ما من حياته قرر موريموتو نشر إعلان عن خدماته الجديدة، قائلا إنه "في حال أراد شخص ما كتابة كتاب، أو الدراسة بشكل أفضل، فإنه من الممكن أن يستأجره ليجلس معه فقط، وبالتالي سيركز بشكل أفضل".

وذكر أيضا في إعلانه أنه: "ربما هناك مطعم تريد الذهاب إليه، لكنك تشعر بالحرج في الذهاب بمفردك، ربما لعبة تريد أن تلعبها، لكنك شخص وحيد، استطيع الذهاب معك، لكن لا يمكنني فعل أي شيء سوى إعطاء ردود بسيطة للغاية".

في غضون عشرة أشهر، قفز متابعوه البالغ عددهم 3000 متابع إلى 100000 (لديه حاليًا أكثر من 400000 متابع) ومنذ ذلك الحين تم تعيينه من قبل أكثر من 4000 شخص.