الشرطة تُحذر من إطلاق النار خلال إعلان نتائج الثانوية العامة بغزة

غزة / سما /

حذر المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العميد أيمن البطنيجي، اليوم الأحد، من إطلاق النار تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة المقرر نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح العميد البطنيجي في تصريح صحفي، أن الشرطة اتخذت عدداً من التدابير والإجراءات لمنع إطلاق النار خارج إطار القانون، لافتاً إلى أن المباحث العامة ستكثف من انتشارها مع كافة عناصر الشرطة في جميع المحافظات لمتابعة تنفيذ ذلك .

وشدد العميد البطنيجي على أن الشرطة ستتخذ إجراءات قانونية مُشددة بحق المخالفين, داعياً المواطنين إلى الحفاظ على حالة السكينة العامة، والتعبير عن الفرح بالوسائل الآمنة والمشروعة بعيداً عن تعريض حياة المواطنين للخطر، مُتمنياً للطلبة النجاح والتوفيق.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة يوم الخميس المقبل 20/7/2023م، عند الساعة التاسعة صباحاً.

يشار إلى أن عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام (87826) مشتركاً موزعين على النحو الآتي: الفرع العلمي 24540، والفرع الأدبي 54641، وفرع الريادة والأعمال 3917 ، والفرع الشرعي 1242، والفروع المهنية 3486.